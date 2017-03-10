朴槿惠確定下台 南韓正反兩派都哭了

我要評比

南韓憲法法院今天裁定總統朴槿惠彈劾案成立，電視直播消息一出，支持和反對陣營人馬兩樣情，不過兩方都有人激動到落淚。

根據法新社，法院裁定確定朴槿惠下台，反朴槿惠的示威陣營頓時歡聲雷動，互相擁抱，有些人甚至喜極而泣。他們直呼「我們贏了、我們贏了」。

一名43歲女民眾緊緊拉著朋友，說道「我高興到忍不住落淚」，「這是甜蜜的復仇」。

幾百公尺外，由大批警察隔開的挺朴陣營一片錯愕，哀號遍野，也有人崩潰痛哭。

一名經營幼稚園的60歲民眾說：「我們不接受這個彈劾決定。」「我們將走上街頭奮戰到最後。」

根據路透社，韓聯社報導，反對彈劾的群眾與警方爆發衝突，造成1人身亡。死者是72歲男子，他在現場抗議衝突中流血受傷，送醫後不治。

憲法法院裁定朴槿惠彈劾案成立，朴槿惠的1名律師表示「深感遺憾」。不過身為國會彈劾起訴委員會一員的國會議員權成東（Kwon Seong-Dong，音譯）說，這項裁決「體現法治，證明法律面前人人平等，包括總統」。

憲法法院大樓附近街道部署重重警力，在判決出爐前升高的緊張氛圍中，數以千計支持和反對群眾聚集附近。

反彈劾示威陣營喇叭播放軍歌，抗議群眾高呼口號，許多人手揮南韓和美國國旗。

一名穿南韓軍服的58歲退休軍人在判決出爐前說：「我準備好在保護自由民主的道路上流血。」 「朴總統在這種像私設法庭的地方被犧牲。」

反朴陣營則在街頭緊盯大螢幕，高呼「朴槿惠彈劾成立將是所有人一大勝利」。民調顯示，絕大多數南韓民眾支持朴槿惠免職，比例約77%。1060310

(中央社)