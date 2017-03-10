全素食養護中心開張 總統剪綵

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南台灣全素食養護中心「彌勒家園」今天中午在一貫道天台山道場落成啟用，總統蔡英文及高雄市長陳菊到場剪綵祝賀，她們還參觀院內設施並與入住長輩互動。

落成啟用典禮上，一貫道道親組成的舞龍隊在鑼鼓聲中熱鬧開場演出，天台聖樂團也演奏迎賓；開幕典禮有總統蔡英文、高雄巿長陳菊、衛福部官員及地方仕紳上千人參加，場面熱烈。

總統及陳菊等人並上到2樓長輩住宿房間參觀，總統也在空中花園與正在進行園藝輔療的長輩輕鬆互動，閒話家常。總統等人隨後在1樓中庭共同切下生日蛋榚，祝福彌勒家園養護中心生日快樂；總統及陳菊並親題祈福卡，祝福家園長輩。

鑑於國內全素食養護照顧機構付之闕如，茹素長輩入住機構飲食相當不便，一貫道天台山道場民國100年10月起籌建全素食機構，於1月26日獲高巿府核發立案證書，完成南台灣第1所大型全素食養護中心，可提供156名茹素長輩全日型住宿照顧服務。

家園已入住進30多名長輩，每天安排復健及各項豐富課程活動，促進長輩身心康泰。1060310

(中央社)