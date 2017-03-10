外國遊客最愛！到韓國當夜貓子 逛「鬼怪」夜市

首爾夜貓子夜市將於東大門設計廣場(DDP)、盤浦漢江公園、汝矣島漢江公園、清溪川四個夜市開市。(圖/서울밤도깨비야시장)

首爾夜貓子夜市於東大門設計廣場DDP攤位，3月24日起每周末晚間19時到凌晨24時都有活動。(圖/簡怡欣攝)

台灣人愛逛夜市，但到韓國旅遊還賴在飯店啃炸雞、看韓劇？首爾夜生活也有不一樣的樂趣！隨著韓國3月春季賞櫻將開跑，首爾最具代表性的夜市活動也將重新開市，於東大門、汝矣島、清溪川等處再次登場，每個夜市都有不同的主題，清溪廣場更會隨著季節性舉辦市集，能體驗最「韓」的世界美食、手創小物以及文化活動。

根據首爾市政府統計，首爾夜貓子夜市(서울 밤도깨비 야시장；或稱鬼怪夜市)，去(2016)年吸引近300萬名遊客到訪，獲得外國人評選為首爾優良政策第1名。今年首爾夜貓子(鬼怪)夜市將再次開張，於3月24日起每周末登場，設攤商家均由公開選拔品評會挑選，從報名商家中篩選出362組，提升夜市攤位的豐富度與趣味性。

首爾夜貓子(鬼怪)夜市一開始僅於汝矣島營運，今年活動會場將於東大門設計廣場(DDP)、盤浦漢江公園、汝矣島漢江公園、清溪川登場，舉辦手創市集、美食餐車、文化表演等豐富活動，能吃到韓國道地小吃，以及感受韓流最夯的文化熱潮。

►活動日期: 2017.03.24~2017.10.29(每週五、六營業)

※ 僅清溪川夜市每週六、日營業，另外於5月19~21日、8月18~20日、9月15~17日、10月13~15日在清溪廣場會舉辦季節市集

►營業時間: 18:00~23:00

※ 東大門設計廣場DDP夜市營業時間(19:00~24:00)、清溪川夜市營業時間(16:30~21:30)與其他夜市不同

►交通方式

-東大門設計廣場DDP: 地鐵2∙4∙5號線東大門歷史文化公園站1號出口出站後，徒步約1~3分鐘

-盤浦漢江公園: 地鐵3∙7∙9號線高速巴士客運站8-1號出口出站後，徒步約16分鐘

-汝矣島漢江公園: 地鐵5號線汝矣渡口站3號出口出站後，徒步約2分鐘

-清溪川(毛廛橋): 地鐵5號線光化門站5號出口出站後，徒步約3分鐘

(中時電子報)