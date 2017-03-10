植樹節到了，高市各區公所12日送樹苗

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民眾12日上午8時30分起，可在高市各區公所免費索取樹苗。（高市農業局提供）

植樹節又要到了，今年高市農業局與各區公所合作，辦理小樹苗贈送活動，3月12日周日上午8時30分起，在全市各區公所同步發送，預計送出羅漢松、小葉欖仁、光臘樹小樹苗共計2萬2500株，呼籲市民一起參與種樹護地球。

農業局表示，有意願參加的市民，活動當天不必攜帶任何證件，每人直接到各區公所，即可領取樹苗2株。每個區公所總共發放600株，送完為止。

(中時)