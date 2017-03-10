行車糾紛丟信號彈 中古車行無辜受波及

中古車行無端遭受波及，燒毀遮雨棚和數輛轎車受損。（王揚傑翻攝）

本月4日晚間9時許，新北市在樹林區環漢路五段兩派年輕人騎車時發生行車糾紛， 雙方現場大打出手，其中一方竟取出信號彈丟擲，波及一旁的中古車行，火勢燒毀車行遮雨棚，並造成數部汽車部分損毀，所幸當時車行已打烊，並無人員傷亡。

樹林警分局員警獲報趕抵，但釀禍的年輕人均已逃逸，警方調閱監視器，迅速將涉案的19歲葉姓、20歲林姓等5人傳喚到案。

警方表示，葉、林各自和數名友人騎車夜遊，因在路上互看不順眼，在停等紅綠燈時發生口角，葉嫌遂取出車廂內信號彈丟擲，波及中古車行，所幸無人傷亡。偵訊後，警方將涉案的5人以公共危險、妨害秩序罪嫌送辦。

(中時)