WBC》中華隊問題何在之2－關鍵時刻守備、佈陣再加強

中華隊賽前練球。(中時資料照 林勝發攝)

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中華隊每次國際賽，選材方面，總是在打擊與守備方面做出抉擇，似乎無法兼顧，雖有守備組選手，但關鍵時刻的調度，守備的移位，確實是中華隊未來需要加強的地方。

中華隊時常在關鍵時刻，出現判斷上的隱形失誤，或者佈陣上面出現缺失，放眼A組晉級的以色列與荷蘭，強大的內野守備陣容，也成為了贏球的致勝功臣之一，包含日本，細膩的防守也是他們屢屢贏球的強項。

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中華隊打擊方面已經有所提升，但守備小細節上面，卻是中華隊的通病，從首戰以色列的7局突襲短打導致失誤大量失分，到第二戰荷蘭西蒙斯關鍵9局的收打穿越安打，都顯示出對方在緊要關頭，在戰術運用、選手的應變能力都比中華隊略勝一籌。

佈陣方面，或許考驗教練團的心臟，畢竟成敗有時只在一線之間，棒球終究是結果論，不管好壞都有批評聲浪，只能期盼情蒐與教練團的配合能夠更加密切細膩。

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在高張力的國際賽中，有時爭的只是那一瞬間的勝負，中華隊能否在關鍵時刻挺住，如何提升守備，並維持目前唯一的打擊優勢，成為最後勝利的一方，將是選手或教練團需要成長的地方。

(中時電子報)