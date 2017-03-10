WBC》古巴重炮戴斯派耶轟滿貫 淘汰澳洲晉級

古巴4比3擊敗澳洲興奮慶賀。(美聯社)

報導贊助

在日本兩戰全勝提前晉級後，經典賽B組澳洲、古巴10日爭奪最後一張八強複賽門票，5局上0比1落後的古巴，5局下藉4度古巴聯賽MVP重炮戴斯派耶(Alfredo Despaigne)的滿貫炮，一舉逆轉超前，終場4比3險勝澳洲挺進次輪。

戴斯派耶滿貫炮逆轉戰局。(美聯社)

報導贊助

此役由澳洲率先開起得分攻勢，5局上韋德(Logan Wade)的左外野安打率澳洲先馳得點，但下個半局古巴立刻有所回應，2出局後攻占滿壘，曾在面對地主日本炮轟洋聯三振王則本昂大的軟銀戴斯派耶，再展巨炮本色，一棒將球轟出左外野全壘打牆，滿貫炮一口氣灌進4分，4比1反超比分。

澳洲7、8局藉歐提傑(Trent Oeltjen)右外野陽春炮和連續安打各添1分，追到僅1分差，9局上最後反攻機會一度有得點圈機會，但拉赫拉(Miguel Lahera)連飆2K解決危機，4比3驚險拿下八強門票，將與A組晉級的以色列、荷蘭進行八強複賽。

(中時電子報)

古巴重砲戴斯派耶5局下轟出逆轉滿貫炮。(美聯社)