涉共諜案陸生 入學申請資料註明「共青團」
涉嫌共諜案的陸生周泓旭，當初申請到政大念書時，就在入學資料上註明自己為「共產黨青年團」。政大表示，政治立場不是學校考量學生入學的因素，因此不受影響，希望此個案不會造成標籤化陸生的情況，未來也不會因此調查其他在校陸生，但將與其他陸生溝通，希望陸生以追求學術為主。
王文杰說，周生是政大第二屆陸生，在101年進入政大企研所就讀，並於105年7月31日畢業，據校方了解，在校期間的表現都很正常，沒有發現異狀。根據規定，陸生畢業後1個月必須離境，至於周生畢業後利用何種方式再次出入境台灣，校方則無從瞭解，一切情況都需進一步調查。
王文杰說，陸生申請入學基本上採書面審查，未來招收陸生一樣會照議定程序進行，為避免類似事件發生，未來除審查書面資料，也考慮做電話訪談或視訊，先做初步了解。
「此為個案，學校不會有標籤化陸生的情況，」王文杰表示，政大不樂見發生並感到遺憾，不會因此案調查校內陸生，也會安撫其他陸生的情緒，並且未來仍歡迎優秀陸生來台。
(中時)
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