捐贈烏克麗麗給原鄉國小 讓山谷迴盪樂音
屏東牡丹鄉縣高士國小及牡林分校是一所足球、柔道及古謠聞名的特偏原鄉小學，全校學生皆為排灣族，與生俱來音樂及舞蹈的天分，學校除持續推廣原有的多元課程外，本學期規劃讓全校學生每人一把樂器，台北士林扶輪社為幫助高士學童實現夢想，8日前往捐贈烏克麗麗樂器。
學校為了歡迎這群遠道而來的台北士林扶輪社社員們，安排非洲鼓舞、足球舞及古謠等藝文饗宴，展現孩子們多元學習的成果，並讓來賓體驗攀岩，射箭等原鄉傳統技能，最後更以高士國小享譽外界的手工自製柴燒窯麵包招待他們。
台北市士林扶輪社的黃經理笑說，很開心在有能力的條件下能為臺灣社會善盡一份心力並對偏鄉教育做出貢獻，希望藉由這次的捐贈活動，能幫助偏鄉孩子開展潛能，基於對臺灣這塊土地的愛護、對屏東的教育關懷，善盡社會責任，未來將持續關懷協助屏東縣打造一個優質的教育環境。
教育處處長王慧蘭說，期待藉由這樣的拋磚引玉，能影響更多的社團及企業發揮社會責任，共同協助偏鄉的教育，偏鄉小校財源並不充裕，但每位校長皆競競業業經營校務，除了照顧孩子們的日常生活及基本學力外，更結合社區尋求外部資源，配合部落的自然人文、歷史文化及環境生態，積極發展學校特色課程及遊學課程，除了讓外界體驗本縣原鄉小學的經營成效，更給了孩子們一個展現成功的舞台。
(中時)
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