升學撇步 清大教師將傳授備審秘訣
近日不少高三學生已開始著手準備大學入學考試的備審資料，國立清華大學4月29日將舉辦「紫荊季」活動，現場會有教授傳授書審資料的準備方法，高三學生們不容錯過。
「清華大學紫荊季科系博覽會」將於4月29日在清華校園登場，共有超過34個科系攤位、20個社團攤位展出，各攤位將有學長姐現場介紹各學系及社團特色，即日起開放網路個人報名，請上http://expo.nthu.edu.tw/bin/home.php或至臉書「清華紫荊季科系博覽會」粉絲專頁查詢。
清華大學教務長戴念華表示，清華紫荊季延續歷年校園開放參觀模式，以嘉年華會形式，提供高中生親身體驗大學生活的機會，每年吸引全國至少2000名高中生參加。
戴念華說，當天除科系攤位解說及社團攤位介紹外，還規劃了13條導覽參觀路線，範圍擴及科技管理、人文社會、生命科學、原子科學、電資工程、基礎科學，還有今年首度加入的竹師教育學院及藝術學院，可讓高中生一窺平時難得對外開放的系館、實驗室及特色教室。
「你不可不知的備審資料1、2、3！」戴念華指出，今年邀請清華化工系助理教授兼招生策略中心審查委員王潔主講「天啊！我的備審資料到底出了甚麼問題？」以審查委員觀點傳授書審資料的準備方法，讓高中學弟妹提前準備、避開顯見的錯誤，甄選上理想學系。
清華表示，為服務各地前來參加紫荊季的民眾，校方在新竹火車站設置免費接駁車，並提供自行開車者進入校園免收停車費的優惠。此外，參加者可於當日使用活動集點卡，至各攤位蒐集點數，兌換限量紀念品。1060310
(中央社)
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