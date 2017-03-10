南韓防長要求全軍嚴陣以待

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南韓國防部長官韓民求今天主持召開全軍主要指揮官視訊會議時表示，北韓很有可能趁南韓國內局勢嚴峻發起挑釁，軍方要保持萬全戒備態勢，加強警戒監視。

南韓聯合新聞通訊社報導，韓民求強調，要認識到安全局勢的嚴峻性，全面加強警戒監視，以消除民眾不安。越是危機時刻，軍方越要發揮重要作用，保持萬全應對態勢，堅決應對敵人發起的任何挑釁。

韓民求還表示，北韓近期兩次發射飛彈，使半島緊張局勢升溫。北韓很有可能趁局勢動盪不安的時候，以韓美聯合軍演為藉口發起挑釁。1060310

(中央社)