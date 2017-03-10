國家語言發展公聽會 澎湖場熱絡

文化部推動「國家語言發展法」公聽會，10日移師至澎湖文化局舉行，也安排有手語人員，會場熱絡，期建構語言平權與多元語言環境，讓語言多樣性永續發展。中央社 106年3月10日

文化部推動「國家語言發展法」公聽會，10日移師至澎湖文化局舉行，也安排有手語人員，會場熱絡，期建構語言平權與多元語言環境，讓語言多樣性永續發展。前為澎湖縣長陳光副。中央社 106年3月10日

文化部推動「國家語言發展法」公聽會，今天移師至澎湖文化局舉行，期建構語言平權與多元語言環境，讓語言多樣性永續發展。

文化部推動「國家語言發展法之研究與規劃」公聽會，全國將與辦6場，離島唯一場今天移師澎湖文化局演講廳舉行，由文化部簡任視察簡金密與台中教育大學教授方耀乾共同主持，包括澎湖縣長陳光復及縣內各國中小校長、教育界與地方耆老薛必移等近100人與會並提出發言，會中也同步使用手語。

文化部表示，我國各族群傳統使用之本土語言，係建構台灣文化主體的重要因素，也是台灣文化生生不息的動力，但因長期分配不平等，已面臨有失去甚至消亡的危機，因此積極推動制訂「國家語言發展法」，落實語言平權和多元語言環境。

澎湖縣長陳光復在公聽會中表示，他在民國81年至87年擔任立委期間，都在教育委員會並擔任召集人，當時就積極推動台灣母語和台灣歷史教育應以台灣為優先，同時促成了台大成立台灣研究所等。

方耀乾表示，語言平權也是轉型正義，台灣的台語、河洛話或是客家等語言，歷經100多年的損害，未來如何整理出更完整語言，除了豐富國家語言文化環境，更能在疼惜台灣這塊土地上，讓各族群中使用語言平等永續發展。1060310

(中央社)