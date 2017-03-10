台中路2巷被封路 黃國書爭取恢復通行

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位於台中市南區鐵路高架下方的台中路2巷，去年封路施作排水箱涵，完工後卻未恢復通行，立委黃國書（中）10日說，已邀集鐵工局等相關單位協調，讓巷路能重新恢復通行。中央社記者郝雪卿攝 106年3月10日

位於台中市南區鐵路高架下方的台中路2巷，去年封路施作排水箱涵，完工後卻未恢復通行，立委黃國書今天說，已邀集鐵工局等相關單位協調，讓巷路能重新恢復通行。

黃國書近日邀集交通部台鐵局、鐵工局和台中市政府等有關單位共同協調，要求各機關應以民眾利益為考量，讓台中路2巷能重新恢復通行。

當地長春里長梁何碧嬌說，台中路2巷雖然路寬僅3公尺，卻是附近巷弄以及綠川沿岸的住戶長期通往台中路的重要通道，大家忍受施工無法通行的不便長達半年之久，沒想到完工後仍然封閉道路，以致過年期間有里民發生緊急事故救護車卻無法進入，希望有關單位能出面解決。

黃國書認為，台中路2巷雖然是台鐵局的土地，但因開放通行多年早已為既成巷道，更何況此地為鐵兼道用地，本來就可以撥用給地方政府作為道路開闢等公共用途使用。

黃國書說，由於此地區為早期開發的舊城區，現有道路及巷道規劃早已不敷當地民眾需求，相形之下台中路2巷的暢通更顯重要。政府機關必須苦民所苦，早日將台中路2巷恢復通行。

經過協調之後，鐵工局表示，會將已完工的機具和設備在3月底前移除完畢，再與台鐵局一起將土地點交給台中市政府。台中市建設局也表示樂觀其成，待撥用程序完成後將鋪設柏油路並負責後續的維護管理。1060310

(中央社)