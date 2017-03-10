共諜案周姓嫌犯 曾念過淡江與政大

台北地檢署偵辦大陸籍男子周泓旭涉入共諜案，依違反國家安全法，向台北地方法院聲請羈押；北院今天開庭裁定周男羈押禁見，而他過去曾在淡江大學、政治大學就讀過。

辦案人員調查，周泓旭涉嫌來台當共諜，從事發展組織工作，並向國內多個公務機關、學校刺探公務機密，違反國家安全法。

在周泓旭的臉書中寫到，他來自於大陸遼寧省本溪市，曾在淡江大學、政治大學就讀過。

周男在淡江大學就讀時期的朋友說，周泓旭是在民國98年許，是以校際交換生名義，到財金系就讀，但印象中周只讀2個月就回大陸，「看起來是一個很有想法的人」，而他也已於去年7月從政治大學企研所畢業，今年2月再度來台。

然而，外界將此案形容為「鎮小江共諜案2.0版」，這是因為大陸解放軍上尉鎮小江，吸收台籍退役飛官，去年4月被二審法院判刑4年，由於鎮並未上訴，全案因此定讞。1060310

(中央社)