男性心底憂慮成真 性學界：「長度」很重要！
性議題一直都是男女雙方關注的焦點，其中關於男性性器長度是否造成高潮，或影響伴侶之間性生活美滿的爭論更是層出不窮。如今一篇新刊登在《性醫學期刊》（Journal of Sexual Medicine）的研究論文，證實「長度」是女性能否達到高潮的一大關鍵。此研究報告一出，勢必再度造成男女之間的爭論。
據美國紐約郵報（New York Post）報導，一篇新發表的科學研究論文，再次讓許多男性心底深層的「憂慮」成真。《性醫學期刊》上新刊登的論文認為，女性能否到達性高潮的關鍵，與男性性器的長度有絕對的關係，長度愈長能使陰道更能達到高潮。但避免造成外界誤會和爭議，研究人員在接受訪問時表示，這份研究僅是解釋女性一種性高潮的成型方式，以及許多達到高潮的女性選擇的比例，並非鼓吹或要男性對「長度崇拜」。相對於陰道，女性仍有如陰蒂等區域能達到高潮的方式，然而該區域就與長短無關。
根據醫學與性學專家長期的研究，綜合共17份研究報告與全球15,521名男性的數據資料，得出一個陰莖的平均數據：鬆弛下垂時的平均長度為9.16公分（周長9.31公分）、勃起後的平均長度為13.12公分（周長11.66公分），多數受訪者的長度都相對平均，過長（超過16公分）與過短（低於10公分）者都屬於極少數案例。
研究人員更呼籲，「千萬別因為『長度』而借助一些無謂的手術或藥物，更不要受到成人片演員影響，那些都是萬中選一的獨特案例。各種長度都有不同的作法，高潮和性生活並不是特定人的專利。」
(中時電子報)
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