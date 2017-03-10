「哈利波特」閃婚？傳買鑽戒「預算無上限」
演出《哈利波特》系列電影主角走紅的27歲丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）2012年因接拍《愛殺達令》，和大他一歲的女星艾琳達克（Erin Darke）譜出姊弟戀，兩人交往至今戀情穩定，近日還有外媒報出丹尼爾想婚了，帶女友去挑鑽戒，還霸氣表示預算無上限，但不久後便被丹尼爾經紀公司發聲否認。
據《Star magazine》報導，丹尼爾和艾琳近來在紐約過幸福生活，最近被目擊兩人出現在珠寶店，丹尼爾出手大方，對女友表示預算無上限，疑打算趕緊將女友娶回家。但不久後，《Gossip Cop》便PO出否認報導，表示關於丹尼爾挑鑽戒的新聞完全是子虛烏有，經紀公司也同步否認此事。
事實上，這並非丹尼爾第一次傳出婚訊，2014年外媒也曾報導他正秘密籌畫湖邊浪漫婚禮，想低調迎娶艾琳，一起長大的好友「榮恩」魯柏葛林特（Rubert Grint）、「妙麗」艾瑪華森（Emma Watson）都是座上賓，但隨即遭發言人嚴正否認。
(中時電子報)
關鍵字：哈利波特
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