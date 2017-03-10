春節限定刮刮樂頭獎2千萬元 3名得主全由中市包辦
台灣彩券公司發行春節限定刮刮樂「2000萬開運發財金」頭獎彩金2000萬元，3名得主全由中市包辦！分別由中市3家彩券行賣出，台灣彩券公司10日在「金賺彩券行」舉辦慶賀活動，彩券行還大手筆免費分送200份刮刮樂，擠滿民眾排隊領取，現場喜氣洋洋。
台彩公司今天在南屯區黎明路一段的「金賺彩券行」舉行慶祝活動，總經理黃志宜與會表示，財神爺真是偏心，3個頭獎全獨厚台中市。中市應該要把彩券列入伴手禮，鼓勵民眾到台中來，一定要記得要買彩券、挺公益。
春節限定發行的刮刮樂「2000萬開運發財金」，3個頭獎2000萬元已全數刮出，令人驚訝的是這3張頭獎刮刮樂都由中市彩券行賣出，分別是北屯區「幸運商行」、南屯區「金賺彩券行」及大雅區的「麒福彩券行」。
黃志宜表示，「2000萬開運發財金」頭獎得主有2人都是未滿30歲的年輕人，1男1女都是單身，兩人不約而同都表示「常做好事有福報、買彩券就是做公益」的理念，相信「有買就有機會」。
黃志宜說，其中1人家中務農，過年都會買春節限定高額頭獎刮刮樂，中獎時立刻跟父母分享好消息，計畫把獎金存起來；另1人在科技業上班，平時固定會買大樂透、威力彩及今彩539等電腦型彩券，中了大獎最想做的事是「買車」，至今尚未向任何人透露，打算在規劃好後再與家人分享喜訊。
(中時)
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