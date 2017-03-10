警偵破詐騙集團 扣保時捷、義大利重機

警方破獲吳姓男子經營「水房」，還擁有新款保時捷休旅車。（馬瑞君翻攝）

霧峰分局、刑事局偵查第七大隊第二隊於去年12月間，在南投縣埔里鎮一棟神壇透天厝破獲一處詐騙集團轉帳機房，警方循線追查幕後主謀為綽號「大順」、38歲吳姓男子，8日查扣鑽表6只、鑽戒2只、金項鍊1只、現金，另還查扣市價逾百萬元之義大利品牌ducati(杜卡迪)大型重型機車及新款保時捷休旅車等。

警方去年底破獲該處「水房」，查出該轉帳機房經手金額逾億元台幣，陳姓嫌犯等人還在房間還用紅筆寫上大大的佛字與招財進寶的字樣，希望能有神佛保佑財源滾滾。

專案小組調閱相關資料，經長期跟監與蒐證，確認幕後主嫌是綽號「大順」男子的吳男。8日前往吳男位於台中藏匿處及南投埔里租屋處搜索，查扣大批價格昂貴的鑽表、現金等，還有義大利杜卡迪重機、新款保時捷休旅車。

警方調查，上述詐騙集團以吳嫌為首，透過SKYPE招募成員，接收國內外詐騙話務機房的訊息，將被害人款項層層轉帳，再交由車手提款，每位成員可獲得總贓款1%當作獎金，吸引旗下共犯加入。

吳嫌到案後供稱，由於警方查緝車手相當頻繁，造成許多詐騙贓款被攔阻，因此開始透過匯入第三方支付平台，再透過地下匯兌或購買等值商品來變賣套利獲現，並可躲避警方追查，而警方所查獲的贓物全都是要變賣套利獲現的。訊後，吳嫌被依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送。

(中時)