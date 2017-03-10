10年老員工罔顧老闆信任 侵占逾80萬元貨款
養老鼠咬布袋！41歲施姓女子受雇於新北市中和區某冷凍、水果批發公司會計，10年來利用老闆的信任、收貨款之便，共侵占貨款逾80萬元，游姓老闆日前發現帳目有異向永和警分局報案，施嫌到案矢口否認辯稱，「每筆帳目老闆都知道。」訊後被依竊盜、侵占及偽造文書等罪函送法辦。
據悉，施嫌與老闆相識多年，任職該公司會計10年，老闆對她相當信任，帳目幾乎由她經手即可，不太過問，老闆為讓施嫌方便聯繫溝通，還辦理一支3G公務手機供她使用。
游姓老闆日前發現帳務有問題，故意拿了一筆5萬元貨款交給會計，沒想到帳目最後又變成3萬5000元，讓他相當失望，施嫌遭解雇後一度神隱、避不見面，老闆最後向警方報案。
警方8日循線約談施嫌到案，她矢口否認犯案辯稱，「每筆帳目老闆都知道，他都有在看，不可能造假。」警方發現，施嫌為讓手機連網速度變快，2年前盜用老闆身分證件及印章，自行到電信公司將3G訊號提升為4G。警訊後被依竊盜、侵占及偽造文書等罪函送法辦。
(中時)
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