近期最後1波鋒面未能增雨 水庫再探底
近期最後1波鋒面將在今、明遠離北部，水利署原想把握這波鋒面，於10日上午在北台幾個水庫集水區施作人工增雨，但昨天上午天氣條件不足，未能施作，北台包括石門、寶二等水庫蓄水率持續再探底，均已下降至47％與43％。
北區水資源局指出，依據氣象單位回報，近期這波鋒面將在周末南移，為把握這波最後的鋒面，增雨團隊原預定在今天上午8點，同步在石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭進行人工增雨作業，但上午的降雨天氣條件不足，因此未能施作，讓水庫水情持績不佳。
而截至今天，石門水庫水位下降到229.66公尺、蓄水量9490萬噸、蓄水率47％，而自3月6日第1道鋒面通過北部地區起至今天上午7點止，石門水庫集水區累積降雨計有45.5毫米，為石門水庫帶來1100萬噸的水量。
另外因石門水庫已暫停供應農業用水，同時三峽河每天也可取水35萬噸，再加上「北水南調」由台北市自來水事業處每天支援65萬噸，已經足夠滿足板新地區用水，石門水庫不再放流給板新地區用水，減輕石門水庫供水壓力。
北水局強調，雖然這波及時春雨持續為北部地區帶來甘霖，但是仍然未能解除旱象，呼籲大家一起節約用水，共度枯水期缺水危機。
(中時)
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