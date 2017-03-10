外地民眾長住廣州 不限籍貫可辦身份證

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廣州於今日(10日)開通廣西、內蒙古、新疆、西藏及其他少數民族自治區的民眾辦理身分證。至此之後，不論任何省份的民眾，只要在廣州，就能合法穩定的就業、就學。

廣州警方提醒，異地居民若要辦理居民身分證，需滿足一定條件，詳細辦理方法和申辦地點，可透過廣州金盾網、微信公眾號「廣州公安」、戶政業務智慧諮詢預約平台查閱。

而定居於廣州市的外地民眾，只要滿足異地辦證的條件，就能在住家附近的公安機關申請換領和補發居民身份證。

(旺報)