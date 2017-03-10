冬季特殊奧運中華隊授旗 13日遠征奧地利
2017年冬季世界特殊奧林匹克運動會將於15日至24日在奧地利格拉茲、施拉德明及拉姆索三市盛大舉行，中華台北特奧代表團預定13日晚間啟程遠赴奧地利參賽，為鼓勵參賽選手，副總統陳統建仁10日下午2點親自主持授旗典禮，期勉選手們創造佳績。
冬季世界特殊奧林匹克運動會為每四年一次的國際性綜合賽會，賽會目的是為了讓智能障礙者及其家庭更能夠融入社會，並取得認同，同時在參與「訓練」及「競賽」的過程中，將所學習到的技巧展現出來，找到自信並獲得友誼及成就感。
本屆賽會競賽種類共有7種，賽會期間將有來自全球107個國家/成員組織、2700名特奧運動員、1100名教練以及30000名志工與5000名家屬共同參與盛會。中華代表團含隊職員、教練及選手計61人，其中40位特奧運動員將參與雪鞋、地板曲棍球、競速滑冰及融合花式滑冰等4種運動種類競賽。
陳建仁表示，每一位特奧運動員，都有一個感人的成長故事，在特奧教練、家人的鼓勵與協助下，讓特奧運動員更有勇氣面對各種不同的挑戰，期待代表團所有的運動員，能不畏困難，勇往直前，爭取勝利，也希望更多民眾能效仿這些特奧運動員，加入運動行列，並從中得到友誼、健康與自信。
團長黃敏惠則說，參賽選手雖然在智能方面與尋常人有所差異，但這些選手們為國爭光的意志不輸任何人，他們會全力以赴為自己、為國家爭取最佳榮耀。
(中時電子報)
關鍵字：冬季特奧
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