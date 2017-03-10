北市明倫公宅動工 3年完工380戶

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台北市都發局今天宣布「大同區明倫公共住宅」動工，預計民國109年4月完工，可提供公共住宅380戶。市長柯文哲致詞時說，從都市計畫變更到發包、開工，都是他任內進行。

都市發展局舉行「明倫公共住宅智慧社區統包工程開工動土典禮」，都發局說，基地面積原址為大同區明倫國小，因應少子化，歷經併校及都市計畫變更等程序後，由規劃建置公共住宅。

都發局表示，這是柯文哲上任以來，第1處完整從規劃設計到動工的公宅案，統包工程契約金額約新台幣17億567萬元，預計興建地下2層地上11層建築物，可提供公共住宅380戶，房型可分為一房型10~12坪、二房型16~18坪、三房型22~25坪，預計109年4月30日完工。

明倫公宅規劃過程中根據基地校園歷史紋理，保留部分校舍建材、圍牆，注重公共空間的品質，室內空間運用除住宅單元外，低樓層設置公益服務設施，像是托嬰、幼兒園及公共停車空間等，屋頂規劃城市農園及休憩空間。

柯文哲致詞時表示，此案從都市計畫變更到發包、開工，都是他任內進行，所以對他自己來說，這是一個完整公共住宅政策的實踐。

柯文哲說，台北市的公宅有4個目的，實現居住正義、達到城市美學目標、當成整個台灣智慧城市的產業、導入一種新的社會模式。

柯文哲表示，社區內還導入自己最強調的田園城市，不希望台北是水泥叢林，屋頂部分帶入田園城市，明倫公共住宅智慧社區開工後，下一個目標就是蘭州國宅。1060310

(中央社)