蘇有朋當導演超嚴 林心如自曝快崩潰了
藝人林心如與好友蘇有朋時隔13年再度合作，她卻嫌蘇有朋執導新片「嫌疑人X的獻身」時太嚴格，簡單的開門戲重複拍了20多遍，讓她幾乎崩潰，蘇有朋最後卻剪掉這場戲。
綜合中新網與廣州日報報導，「嫌疑人X的獻身」9日在北京舉辦記者會，有20年交情的林心如與蘇有朋聯袂出席。這是兩人時隔13年再度搭檔，從演對手戲的演員轉變為女主角和導演。
林心如坦言接戲之初相當忐忑，因為身為處女座的蘇有朋對工作極為嚴格、專業，自己擔心合作之後會「拉黑」（把人加進黑名單）對方。
她提到，開拍首日一場簡單的開門戲就重複拍攝20多遍，讓她幾乎崩潰，而蘇有朋最後卻剪掉這場戲。
蘇有朋說，「如果是其他人，大概直接就走了」。但林心如強調，兩人身為好友，永遠都不會生氣，還稱讚蘇有朋越來越成熟。蘇有朋也以「厲害的製作人」讚美林心如，並表示見證彼此成長很幸運。
本片改編自日本推理作家東野圭吾的同名小說，林心如飾演一名本性柔弱的單身媽媽。她說，演出過程「非常虐心」，很多時候只能透過眼神表達情緒。
1月生下女兒的林心如表示，拍片時正處於孕期。「真的是感同身受，任何一個母親都有保護孩子的本能。」1060310
(中央社)
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