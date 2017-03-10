林全：電競成績列四技二專甄選資料
行政院長林全今天表示，未來將由教育部鼓勵技術型高中，發展電競技藝為特色課程，電競優異成績也列為四技二專甄選的備審資料。
職業電競隊伍閃電狼隊日前在波蘭卡托維治舉行的第11屆英特爾極限大師賽（Intel Extreme Masters，IEM）「英雄聯盟」總決賽中，擊敗歐洲勁旅G2 eSports，奪下世界冠軍寶座。
身兼中華民國電子競技運動協會理事長的民進黨立委鄭寶清，中午在立法院宴請閃電狼成員，林全與立法院長蘇嘉全、行政院政務委員唐鳳等人都出席。
鄭寶清說，電競的觀賽人口比NBA、美國職棒大聯盟等多很多，電競發展國家，相關產業就會有很大的發展，也謝謝林全讓電競替代役、獎勵措施等，在短時間內完成。
林全說，為閃電狼奪冠感到高興與驕傲。他說，傳統上都以考試成績論斷天分，但是現在電競厲害也是天分，過去卻浪費了這些社會資源，政府要讓每個年輕人的天分充分發揮，對於優秀選手的求學就業，也會提供相對的發展條件。
他說，教育部未來會鼓勵技術型高中，發展電競技藝為特色課程，電競優異成績也會列為四技二專甄選的備審資料。
他表示，文化部也已公告電競專長是替代役評選作業規定，電競選手都可以申請替代役，讓職業選手不受兵役影響。
蘇嘉全曾在閃電狼比賽前，在臉書上發文鼓勵、集氣，吸引3萬、4萬名網友點讚，比立法院很多議題，更受到民眾關心，也顯示出社會對電競的認同。
他說，很多有名的企業家有獨特的電子相關技術，可以在世界上競爭，未來一定會出很多像阿里巴巴集團董事局主席馬雲一樣的企業家，選手未來的前途會非常好。
立法院副院長蔡其昌稍早也接見閃電狼隊。他說，電競產業前幾年沒有得到大家的重視，負面聲音還是很大，這幾年一路推廣，社會逐漸認識電競產業，是協助台灣經濟發展非常重要的產業。1060310
(中央社)
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