多倫多慈濟與社區合作 長期協助難民
隨著?利亞等地難民在加拿大落戶生根，慈濟多倫多支會最近也開始與多個地方社區中心展開長期合作，共同攜手協助難民家庭，展開新生。
多倫多慈濟合作的對象，包括剛剛在士嘉堡成立新連絡辦公室、專責協助大多倫多地區阿拉伯族裔難民家庭的「多倫多阿拉伯社區中心」（ACCT），另外也與愛靜閣社區服務協會(Agincourt Community Services Association，ASCA)機構，展開長期合作。
慈濟多倫多支會表示，與愛靜閣社區服務協會ASCA的合作剛剛開始，接受關懷的?利亞難民家庭近500家，目前最需要的就是日常生活用品，尤其是嬰幼兒衣物及用品，希望大家相互轉告，共同協助募集物資、捐到位在士嘉堡的慈濟二手惜福站。
未來慈濟也將安排?利亞難民家庭前來二手惜福站領取物資、溫馨茶敘，建立長期關懷互動。
慈濟基金會表示，對難民家庭的關懷將持續在大多倫多及加拿大各地擴展。慈濟二手惜福站的地址是2950Birchmount Road. Scarborough。1060310
(中央社)
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