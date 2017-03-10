勞保說明會 勞工最愛問這一題

全台勞保投保人數高達1千多萬人，投保單位共54萬家，為使民眾了解最新勞保內容，勞動部於今年3~6月舉辦24場說明會，說明勞保、職災、就業保險3大項目，不過，民眾最感興趣的議題之一，還是年金改革的相關內容。

勞動部協同全國各縣市政府辦理「勞工保險暨就業保險相關法令（含勞保年金改革方案）說明會」，第一場已於本月8日新竹舉行，出席約有200人，勞動保險司專門委員白麗真指出，這次特別有民眾問起年金改革，還有一般的退休年齡是否後延等問題，參與狀況不錯。

白麗真說，除了勞動部陸續於全台各地舉辦說明會外，勞保局每年也有舉辦相關說明，務必讓勞工對於勞保相關內容有更深入的了解；至於年改草案，白麗真指出，仍在處理中，會盡速完成送交行政院。

(中時)