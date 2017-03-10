吳昱瑩「法自在書法展」 所得將捐慈善團體
斗六高中校友、也是退休教師的吳昱瑩，3月6日起到31日在斗高綠城藝文展覽中心舉「法自在，吳昱瑩書法行履書法展」。
今年春節期間，吳昱瑩右手受傷，但索取春聯者絡繹不絕，還用左手書寫成全，依然沒給鄉親失望鄉親。
吳昱瑩是高中第22屆畢業校友，高師大國文系畢業，曾經任教於雲林國中、斗六高中，書齡30餘年。現在任教於東南國中美術班、福智高中。
她勤撫歷代碑帖，硯耕不輟，近年則試圖汲古出新，再創風貌，想藉此次書法展提升書法佛法的學習風氣，作品計有50餘幅，甲、金、楷、篆、隸、行、草各書體兼備，創作形式兼具傳統與實驗，多元豐富，期透過筆墨線條的感染力，將喜樂、佛種植入人心。
她表示，浩渺天地中，個人是何其微渺，但不應妄自菲薄。既生而為人，當知福報不淺，又生今日之寶島，更是無盡福分，領受如此天地厚恩，本當回報，此次展出有緣人之珍藏依然將所得捐給慈善團體，歡迎愛好書法及各界人士前往觀賞。
(中時)
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