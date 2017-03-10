走過童年重男輕女陰影 陳秀菊用繪畫寬容人生
今年56歲的畫家陳秀菊，是花蓮知名的在地藝術家，半路出家的他自2006年才踏入藝術領域，一路從欣賞、拜師學畫到自行創作，輾轉時間過了10年，談吐樂觀大氣的她，很難想像她童年曾幾度在田間逃亡，躲過被販賣成別人養女的陰影。
由祖母帶大的陳秀菊出生在重男輕女的傳統家庭，父親長年生病，兄長以欺凌她為樂，經常被祖母責罵是賠錢貨，甚至要將他賣給別人作養女，多次逃到田野間躲過，即便現在長大了，也很難釋懷過去的遭遇。她說，童年都是含著眼淚長大，而大自然是唯一願意收容她的地方。
2004年在太魯閣國家公園遊玩時，看到畫家在慈母橋作畫，生動的構圖令她感動，也開啟她和繪畫的緣分，2年後辭去工作，專心投入繪畫創作，先後師承畫家蔡政達、黃瑞呈，偏好以花蓮風景為創作題材，誓言透過畫筆記錄花蓮山野間的美。
她說，對家鄉的景象，好壞夾雜其中，有幾次回鄉寫生，想起過去的生活點滴，仍會忍不住鼻酸，藉由藝術的宣洩，留住最美的那面，永遠留念。陳秀菊即日起受邀在花蓮市公所舉辦個展，除了展出過去畫作外，今天上午也在開幕茶會中現場以粉蠟筆作畫，她說，首次嘗試原住民族人物類型題材，就獻給市公所了。
作畫不設限自己的陳秀菊說，走過人生低潮，透過繪畫向大地學習寬容的真理，因此也不限制自己的技法、畫風、主題，只要手能動，就會一直畫下去，她自詡要畫遍花蓮各處，成為在地代表性畫家。
(中時)
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