W飯店毒趴命案首開庭 土豪哥不認罪

W飯店郭姓小模毒趴命案，台北地方法院10日上午首度開庭審理，「土豪哥」朱家龍(左)不認罪。（郭吉銓攝）

圖為朱家龍（右）還押看守所。(郭吉銓攝）

外傳W飯店案發生後，有媒體報導同案被告洪聖晏及參加毒趴的小模，曾向土豪哥敲榨勒索上億封口費。土豪哥朱家龍的律師李建慶，今(10)日上午庭審結束後，向媒體記者說，確有媒體報導勒封口費索傳聞，但他不知道有這件事，應該就只是傳聞。

李建慶說，傳聞何來或有無其事，他不清楚詳情，假設真的有勒索封口費這件事，會建議絕對不要付錢。

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(中時)