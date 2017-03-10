朴槿惠遭彈劾 韓代總統要求加強戒備
南韓憲法法院今天宣判總統朴槿惠彈劾案成立。代總統黃教安與經濟副總理及國防部、行政自治部、外交部長官通電話，要求加強戒備態勢。
南韓聯合新聞通訊社報導，黃教安與國防部長官韓民求通電話時指出，當前南韓面臨總統缺位的緊急情況，全軍應加強警戒，保持萬無一失的安全態勢，保衛國家和民眾安全。同時，軍方要基於牢固的韓美聯合防衛力量遏制北韓挑釁，做好準備嚴懲一切挑釁。
黃教安在與行政自治部長官洪允植通電話時表示，社會各界圍繞總統朴槿惠彈劾案審判結果分歧懸殊，要關注示威遊行相關情況，做好重要人物等的安全保護工作，避免發生事故。同時，鑑於下一屆總統選舉須在60天之內舉行，行政自治部等中央和地方政府要做好準備，保證大選順利開展。
黃教安要求副總理兼企劃財政部長官柳一鎬密切關注國內外金融市場動向、出口和投資等實體經濟走向，發生異常時及時有效應對。
黃教安向外長尹炳世表示，應向國際社會積極說明政府與美國等友邦在應對北韓核飛彈挑釁等方面保持緊密合作，對外政策方向沒有變化。1060310
(中央社)
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