黃教安致電國防部長：全軍加強警戒
南韓憲法法院今天判決將總統朴槿惠解職後不到1個小時，代理總統黃教安致電國防部長韓民求說，總統職位虛空是國家的「緊急狀態」，並要求所有軍種加強警戒態勢。
韓聯社報導，身陷貪腐醜聞的朴槿惠遭彈劾下台。南韓社會對這項歷史性裁定的立場嚴重分歧，國家陷入混亂的擔憂日增。黃教安在憲法法院宣判後隨即致電國防、外交、內政、財政部長。
黃教安對韓民求（Han Min-koo）強調維持強有力軍事戒備的必要，並表示總統職位虛空是國家的「緊急狀態」。
他對韓民求說：「（我們）所有軍種須加強警戒態勢，全面準備就緒，以確保我們保衛民眾生命和國家安全絕不會動搖。」
黃教安也警告北韓可能挑釁並在南韓社會挑起分化。
黃教安提到：「北韓意圖繼續展開挑釁，以深化我們社會分裂，我認為這機會很高。」
他還說：「我們應該以南韓和美國的聯合防衛態勢，來抑制平壤發動挑釁的意志，並準備好對任何形式的挑釁作出立即的回應。」（譯者：中央社何宏儒）1060310
(中央社)
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