長照服務 總統：需要民間做伙打拚

總統蔡英文今天說，因應台灣人口老化，長照2.0今年1月已上路，長照服務不只是政府的工作，也需要民間「做伙來打拚」。

南台灣全素食養護中心「彌勒家園」中午在高雄巿六龜區神威天台山道場內落成啟用，蔡總統及高雄市長陳菊在多名立委陪同下到場剪綵，她們還參觀院內設施並與入住長輩互動。

蔡總統說，長照服務不只是政府的工作，也需要民間「做伙來打拚」，做好長照是政府的事，也是全民期待的事，媒體報導，現在台灣老人人數比少年囝仔還多，因此需要有好的制度來照顧老化的社會。

她又說，為此，立法院今年1月通過長照2.0相關法令，升級對老人的照顧，立法院上個會期也有修法讓長照有個財源，體系也能更加健全。

她表示，因應長照人力短缺，明天起這個月內將連辦3場大型聯合徵才活動，有70多間養護機構釋出500個工作機會；前來找工作又能參與政府推動的長照服務，這是一個很好的機會。

蔡總統同時向長期投入長照服務的神威天台山道場團隊及社會民間團體等善心人士致謝。

總統及陳菊等人並參觀園內長輩住宿空間，總統還在空中花園與正在進行園藝輔療的長輩輕鬆互動，閒話家常，總統與陳菊兩人全程互動良好。

面對媒體追問陳菊日前有無「砲打黨中央？」總統則輕聲回應說「沒有」。1060310

(中央社)