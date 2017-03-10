北韓國營媒體抨擊：朴槿惠是普通罪犯

我要評比

南韓憲法法院裁定國會對總統朴槿惠的彈劾案成立後，北韓國營媒體今天抨擊朴槿惠是「普通罪犯」。

根據路透社，北韓中央通信社報導：「她離『總統』任期結束還有1年，但現在她被罷免了，她將以普通罪犯身分接受調查。」

北韓中央通信社一反常態，迅速簡短報導朴槿惠下台的新聞。通常中央通信社會等國外媒體發布新聞好幾天後才報導。（譯者：中央社陳昱婷）1060310

(中央社)