苗栗農會選舉出爐 3單位總幹事翻盤
苗栗縣17個鄉鎮市及地區農會，10中午前包括紛爭不斷的通霄農會，都順利召開理、監事會，選出理事長、常務監事並決定遴聘或不遴聘總幹事。其中，苗栗、通霄和頭屋3農會都翻盤，尋求連任的總幹事吳世垣、許道坤及涂漢仁均未獲理事會遴聘。
基層農會理事長、常務監事及總幹事名單如下
頭份：張栢福、徐陳森、陳貴生，苑裡：鄭憲龍、呂聯慶、劉昌軒，竹南：邱進旺、林文華、蔡信芬，後龍：莊新園、李富雄、陳中和，卓蘭：詹永光、吳阿貞、徐文欽，大湖地區：劉興政、劉盛文、徐欽志，公館：劉月惠、林乾 銘、韓鴻恩。
銅鑼：張正秋、邱期武、曾義孝，南庄：徐榮水、鍾東錦、陳乾安，三義：涂歲明、呂明忠、曾坤榮，西湖：蕭駿逸、李朝國、郭豐文，造橋：陳裕福、陳岳冬、彭森華，三灣：廖盛榮、曾秋香、賴元鳳，獅潭：麥德明、池武雄、黃煥祥。
3個選舉翻盤的農會，苗栗理事長和常務監事分別為邱源錦、賴桂煖，總幹事由祕書黃錦美代理，將由謝錦明出馬候聘；通霄選出徐永森、黃榮振，祕書邱煙明代理總幹事，勝出的徐學承因涉賄選，總幹事人選未定；頭屋選出徐坤榮、涂金臺，祕書謝金德代理總幹事，謝將登記候聘。
(中時)
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