陸生涉共諜案 陸委會：開放陸生來台就學政策不變
周姓陸生涉共諜案，陸委會表示，對於陸生來台求學之政策維持不變，陸生在台就學期間應遵守我方法令，以學習為目的。
陸委會新聞稿表示，全案已進入司法程序，本會尊重司法機關依法處理。政府開放陸生來台就學，希望促進兩岸青年的相互認識與瞭解，有利於兩岸關係和平穩定發展。對於陸生來台求學之政策維持不變，陸生在台就學期間應遵守我方法令，以學習為目的。政府持續穩健推動陸生來台就學，並期盼兩岸共同珍惜並維護多年來交流的成果。
台北地檢署偵辦大陸籍男子周泓旭涉入共諜案，依違反國家安全法，向台北地方法院聲請羈押；北院今天開庭裁定周男羈押禁見，而他過去曾在淡江大學、政治大學就讀，已於去年7月從政大企研所畢業，今年2月再度來台。
辦案人員調查，周泓旭涉嫌來台當共諜，從事發展組織工作，並向國內多個公務機關、學校刺探公務機密，違反國家安全法。
(工商)
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