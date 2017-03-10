陳葦綾遞補奧運金牌 雲縣赴國體大貼紅榜

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陳葦綾（中）2004年入籍雲林縣，最近遞補奧運金牌，她與許淑淨都是雲林之光。（雲林縣府提供）

舉重選手陳葦綾2008年參加北京奧運女子舉重項目競賽48公斤級榮獲銅牌，因金、銀牌選手使用禁藥，日前經國際舉重總會正式公布遞補金牌。陳葦綾入籍雲縣多年，目前還是雲林人，雲林縣府今天上午派教育處督學前往桃園市她任教的國立體育大學張貼紅榜祝賀。

陳葦綾2004年入籍雲林縣，2007年開始代表雲林縣參加全國性賽事，曾在全國運動會榮獲4次舉重金牌、全民運動會榮獲4連霸健力金牌，是雲林之光。

2008年北京奧運遲來的金牌最近終於確認遞補，遲來9年的榮耀依舊榮耀。

據轉述，縣府教育處督學前往國立體育大學張貼紅榜時，她表示「沒有一件事是會後悔的，當選手唯一的目標就是訓練、訓練、再訓練」，她希望貢獻所學，回饋社會，指導更多的學生，創造出更多台灣之光。

(中時)