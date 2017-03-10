挺朴群眾不滿法院裁決 與警衝突增至2死

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南韓憲法法院今天就涉及南韓財閥的貪汙醜聞，裁決維持國會對總統朴槿惠的彈劾案，挺朴群眾憤而激烈抗議，毆打警察、爬上柵欄，造成兩人在警民衝突中死亡。

路透社報導，警方表示，憲法法院宣判後，聚集於法院外的數以千計挺朴群眾，試圖突破警方設置的路障，其中兩人死亡。一名高齡男子頭部受傷送醫，當局還在調查第2名死者的死因。

美聯社報導，醫院官員稍早表示，一名70多歲的男子，從停在憲法法院前的警用巴士上摔落，頭部受傷死亡。

這名官員說，這名男子據信是挺朴人士，抵達醫院時大量流血，於下午約1時50分宣告不治。

數以千計的挺朴群眾對彈劾裁決表達不滿，放聲怒吼、用旗桿打警察，還爬到警方為保護法院圍起的柵欄上。（譯者：中央社張曉雯）1060310

(中央社)