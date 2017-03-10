大馬北韓齟齬 學者：中國是否調處未知
熟悉東亞地緣政治的學者強調，金正男案導致大馬和北韓外交齟齬，中國大陸介入調處雖看似最佳方案，但中方實則先把經貿發展列當務之急，是否有意居中調處爭議仍未可知。
北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男2月13日在大馬首都吉隆坡國際機場遇襲後喪生，但大馬媒體點出兩國外交關係因金正男案不斷惡化，目前最適合居中調停的國家就是對兩國均友好的中國大陸。
布拉格中歐政治經濟研究所所長鄭宇欽今天以電子郵件回覆中央社記者表示，金正男在大馬機場遇刺身亡，點燃雙邊外交爭議導火線，不過，對任何國家來說，外交亮紅燈不能成為零和遊戲的選項，即便僵局難解，仍要尋找出路化解矛盾。
鄭宇欽指出，外界普遍認為，中國大陸和北韓是鐵血盟邦，當年的抗美援朝戰事，大陸前領導人毛澤東的兒子陣亡前線，讓北韓領導人明白中方援助的真心，但隨著雙邊各自踏上不一樣的國家發展路線，兩國的鐵血關係漸漸鐵鏽斑駁。
尤其，當中國大陸逐漸接受國際社會主流民意，是否有能力與意願成為大馬、北韓外交矛盾的調人仍未可知。
鄭宇欽認為，北韓為撇清毒殺金正男責任，不惜以國家利益祭旗，讓大馬、北韓雙邊關係因金正男毒殺事件急速冷凍。
鄭宇欽說，大馬政府並不樂見一樁刑事案件被誣控為國際政治陰謀籌劃者，進而祭出重手讓北韓正視刑案調查報告。
鄭宇欽強調，大陸目前積極關注3月的「兩會」（全國人大、全國政協會議）、5月的「一帶一路國際合作高峰會」、「中歐高峰會」、「中美戰略會議」、「中國16+1會議」等發展走向。因此，相較於介入化解大馬、北韓外交矛盾，中方更在意的仍是自身的經貿發展，以及如何推動「中國製造2025」戰略。
金正男遇刺身亡，大馬警方積極偵辦並持續追緝其他在逃嫌疑人。大馬和北韓已相互驅逐大使出境，同時頒布禁令，相互禁止境內的大馬或北韓人民離境。
外界普遍認為，大馬、北韓兩國關係持續惡化是不爭的事實，不過，大馬媒體「中國報」今天引述首相納吉的話說，北韓政府已保證在當地的大馬人民安全。1060310
(中央社)
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