台化許可證延展訴願案 環署撤銷縣府處分

外界關注的台化許可證展延訴願案結果今天出爐，環保署撤銷彰化縣政府撤銷許可證的行政裁決，交由彰化縣政府另作適法處分。

台化另外提出希望由環署認定許可證部分則遭到駁回。

台化彰化廠3座汽電共生鍋爐向彰化縣環保局申請操作許可證展延許可未獲通過，台化去年10月向行政院環境保護署提出許可證遭撤銷的行政訴願，依法結果需在5個月內出爐。訴願委員會今天以臨時提案的方式討論此案，最後結論決定撤銷彰化縣政府撤銷許可證的判決，交由彰化縣政府另作適法處分。

也就是說台化的M22、M16跟M17等3座鍋爐都撤銷彰化縣政府的行政裁決。環保署副署長詹順貴訴願會後召開記者會說，據了解撤銷行政裁決的原因是有事實認定的錯誤等，因此才撤銷相關處分，詳細理由今天會公布上網。

詹順貴表示，後續如果彰化縣政府另做的裁決，台化仍不滿的話依舊可以向環保署提出訴願。

環保團體台灣健康空氣行動聯盟等人則在訴願會議結束後，也希望可以參與環保署召開記者會，闖進環保署一樓大廳的電梯口，希望可以參加會後記者會，跟現場警方出現零星口角衝突。1060310

(中央社)