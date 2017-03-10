南韓反對彈劾示威 兩男身亡
南韓憲法法院今天判處罷免朴槿惠總統職務後，反對彈劾的民眾在法院附近舉行集會。組織方聲稱，在衝擊警車開路破障過程中，8人身負重傷，其中2人死亡，1人危急。
南韓聯合新聞通訊社報導， 據警方等消息，下午1時左右，有人在首爾3號線地鐵安國站十字路口發現疑似參加集會的金姓男子（72歲）倒在血泊中，他被送醫接受心肺復甦術，但因頭破血流過多於1時50分身亡。
稍早12時15分左右，另有一名男子被發現昏倒在安國站內，送往醫院後搶救無效，警方正在調查死因。至少有4人受傷送醫。1060310
(中央社)
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