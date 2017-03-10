日股收紅 汽車和銀行股領漲

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日本東京股市今天在日圓走貶、汽車和銀行股勁揚漲勢帶動下收高。東芝終場股價止跌回漲，收復盤初跌幅，儘管市場憂心東芝美國財務困難的核能事業恐步向破產。

日經指數收盤漲286.03點，或1.48%，來到19604.61點。東證指數收盤漲19.33點，或1.24%，來到1574.01點。

東芝（Toshiba）股價盤中一度重挫4.25%，尾盤收復盤初失土，終場收漲1.71%，來到208.3日圓。1060310

(中央社)