空品不良！中市府要求台電第19次降載

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台中市府今天通知台電降載並啟動應變措施，圖為台中焚化爐。（台中市政府提供）

台中市環保局出動洗掃街車，改善空汙。（盧金足攝）

因風場微弱，中南部地區空氣汙染物再度擴散不佳，台中市天（10日）上午7時有13測站AQI指標>150，達紅色等級；3個測站AQI指標>100，達橘色警戒，台中市政府已啟動空氣品質不良應變，並聯繫台電啟動第19次降載，預計減少730百萬瓦(MW)發電量。

擴散條件不佳，中南部地區空氣品質PM2.5測值偏高，今早7時，台中市轄內16個空品測站，沙鹿、西屯、忠明等13個測站AQI指標>150，達紅色警戒；豐原、大里、霧峰等3個測站AQI指標>100，達橘色警戒等級。

環保局長白智榮表示，已立即啟動空品不良應變，並聯繫台電啟動降載，從今日上午10時起至下午5時，進行第19次降載，預計減少730百萬瓦(MW)發電量。

環保局也加強稽查不當空汙排放及空汙防制設備操作狀況，通知重大工地加強道路洗掃街作業抑制道路揚塵，洗掃街用水以灌溉溝渠用水及再生水為主。此外，也於制高點巡查，加強稽查露天燃燒行為，避免空氣品質再度惡化，並由教育局通知各級學校配合空品狀況調整戶外作息。

白智榮強調，此波空氣汙染會持續至今晚，而未來兩天將再有一波空品不良發生，提醒市民多加留意；另呼籲敏感族群民眾、老人及小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩防範做好防護。

(中時)