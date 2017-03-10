周小川：今年人民幣匯率應較穩定
路透報導，中國人民銀行長周小川今（10）日表示，人民幣匯率自動就有一個穩定的趨勢，今年匯率相關政策沒有太大變化，但在執行和監管方面會做得更精細，相信今年的人民幣匯率應該比較穩定。
周小川在「兩會」期間就「金融改革與發展」記者會上作出上述表述。他指出，貨幣政策總體來說還是穩健中性，人行政策工具箱裡的工具比較多，工具的使用自然可能也帶有引導市場價格、引導預期，同時傳導貨幣政策的意圖，但是也不見得對每次操作數量、價格都要作出過度解讀。
周小川稱，今年人民幣表現出沒有持續貶值的基礎，短期波動是正常的，更主要的是對中期人民幣匯率的判讀，隨著中國經濟增長趨穩，結構調整產生效果，會決定人民幣在合理均衡水平上基本穩定。
他認為，正常的匯率波動是一個常態，今年將繼續實行有管理的浮動匯率制度，在合理均衡水平上基本穩定。
最近唱空人民幣聲音增強，國際市場認為中國經濟增長下降導致對人民幣匯率的懷疑聲音一度有點過分。周小川指出，沒有深究過「人無貶基」這個詞，看空人民幣是階段性的，中國經濟總體比較健康。
(工商)
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