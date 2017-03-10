文化專車啟程 首創美術、文創陶藝路線

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台中副市長林依瑩（右）、文化局長王志誠表示，今年文化專車活動內容高達7成都是最新景點與路線，邀請民眾一起參與。（馬瑞君攝）

每年開放報名必秒殺，2017台中市文化專車25日啟程！今年首創美術地圖及文創陶藝路線，路線、車次、名額較去年大幅增加。副市長林依瑩表示，今年文化專車活動內容高達7成都是最新景點與路線，邀請民眾一起參與。

文化局今天上午在市府台灣大道市政大樓舉行文化專車啟程記者會，由同仁堂獅藝館舞獅表演揭開序幕，現場也齊聚12條路線特色攤位共襄盛舉。林依瑩、文化局長王志誠，邀請民眾共乘文化專車，遨遊台中豐富藝文地景。

林依瑩表示，文化專車從6年開始推動，每屆都有不同的特色主題，今年活動高達7成都是最新的景點與路線，充分展現台中「盛會城市」氣息，因為參與人數眾多，每次開放報名即秒殺，市府明年將研議進一步增加車次與名額。

王志誠指出，今年以「藝文悠遊 樂載探索」為主題，將於3月25日至5月20日、6月4日至10月29日分成兩梯次舉行，共計12條路線、65車次、2260個名額，規模較去年更加盛大。

第一梯次「四福」路線，以百年媽祖宮廟為主軸，由民俗文化導覽老師謝文賢率領，遊賞福安海藝線、福康樂春線、福藝平安線和福文豐神線；第二梯次「八藝」路線，由美術導覽員黃嘉勝老師帶領，安排舊城文學線、迴藝文學線、石藝美術線、新藝美術線、尋藝陶古線、陶藝悠遊線、傳藝悠遊線、染藝探索線等藝文體驗路線。

遊程中將安排有趣的DIY體驗，如獅頭彩繪DIY、大肚華山窯陶藝DIY等，並走進台中文學家走過的回憶地景，如霧峰萊園、民生故事館等，以及知名美術家喜愛的創作景點及紀念館，如葫蘆墩圳口、陳庭詩紀念館、林之助紀念館等，帶給民眾不同主題的藝文饗宴。

此外，為維護民眾安全，活動安排5年內出廠新車，並聘請評核優等的專業司機，為參加民眾投保。65車次中也規劃11車次的銀髮族專車，讓更多長輩有機會參與。

文化局表示，第一梯次「四福」路線報名時間，自3月13日上午9時至3月15日晚上12時止；第二梯次「八藝」路線報名時間，自5月22上午9時至5月24日晚上12時止。

(中時)