理監事改選超級戰區　草屯農會選舉超「警」張

草屯鎮農會理事長改選前，有理事簡峻庭聲明有現任理事資格不符，要求暫停會議，出現緊張氣氛。（楊樹煌攝）

草屯農會理監事改選，警方強力動，讓會場顯得更為凝重與緊張的氣息。（楊樹煌攝）

草屯鎮農會理事簡峻庭選前提出有理事資格疑義，要求暫停召開會議、接著對總幹事員工誠實保險，要求二人具保，再引發爭議表決。（楊樹煌攝）

南投縣基層農會選舉被列為超級戰區的草屯農會，今〈10〉日舉行理監事改選及聘任總幹事，會前即超「警」張，警力大動員；會中氣氛緊張，有檢舉現任理事資格不符，要求暫停會議；接著選後理事會，又為總幹事員工誠實保險，引發衝突爭議，為新任理監事會的未來投下強烈的震撼彈。

草屯鎮農會從最基層會員代表選舉到理監事選舉，由於「現任派」和「挑戰派」雙方勢均力敵，一路都呈現激烈競爭之局；今天進行理事長和常務監事改選，選前即傳出杯葛行動，更讓警方不敢大意，一早就由分局長婁自強率大批警力進駐，從大門口至議場都站滿警力，並全程搜證錄影，更讓場面顯得凝重與緊張的氣息。

理事坐定位後，會議開始就有挑戰派的理事當選入簡峻庭首先發難，發出聲明，指有位理事當選資格有疑義，應等疑義確認後再行召開第18屆第1次理事會，如仍執意召開恐遭會員質疑本屆理事會的效力及正當合法性，會陷全體理事於不義，簡理事並聲明，要求農會正視程序程序違法問題，並暫停召開會議，如仍執意妄為，他們將宣告今天會議無效。

在場的上級指導員也是縣府農業處副處長林美珠表示，該案經請示農委會，針對檢舉理事資格不符部份將會再組專案小組調查；先前農會審查合格的農會理監事候選登記人，應予承認；且農依規在會員代表選舉後10天內舉行理監事會辦理改選，應依規辦理，所以選舉照常舉行。

在緊張氣氛中完成理事長改選，現任派的理事陳文忠，以5票當選理事長；首次理事會中，總幹事蕭忠郁則以5比4的同意票，獲得續聘；但在審查新任總幹事員工誠實保險案，郤再起爭議，反對派要求取具2人以上保證人，或增加1倍動產金額為誠實保險金額；現任派則要比照依上屆誠實保險的保險金額，因爭議不斷，最後動支表決，由現任派獲勝。

監事選舉則由挑戰派洪俊規以2比1順利奪得當務監事；形成理事會和監事會分別由現任和挑戰各據一方局面。

(中時)