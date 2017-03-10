加藤真美陶藝個展 紀錄病後心路歷程

加藤真美和她的作品《香爐》。（陳俊雄翻攝）

鶯歌陶瓷博物館即日起至4月9日止，於B1陶藝長廊展出「月下－加藤真美陶藝個展」。呈現出加藤真美從病後創作陶藝的心路歷程。

加藤真美昭和38（1963）年出生於日本愛知縣，從小在書香世家長大，夢想是為人師表，不料卻在大學時重病，導致中斷學業，後來在因緣際會下接觸陶瓷藝術，便從此與陶土結下不解之緣，最後也順利完成大學學業。

目前加藤真美除了在名古屋藝術大學擔任講師、製作生活陶外，也在亞洲各地舉辦個展，加藤真美說：「這是我第一次來臺灣展出，事先還飛來場勘，期望帶給大家一個美好的觀展經驗。」

這次加藤真美個展共展17組件作品，她認為陶瓷最初的製作是為了承裝物品，因個性內向使然，她在創作各種碗的過程中，達到自我對話與療癒，發現碗不僅是載物，也蘊含容量與包容力。

加藤真美的作品有光滑細緻的一面、填補過後的缺陷處、用貝殼一起燒製留下的橘色紋等，成為最大的作品特色。《香爐》是最新的創作，以具象來表現抽象的空氣、香味、煙，說明的確存在著什麼，不過卻無法確實捉住，藉此述說安靜但豐富的內心世界，相當耐人尋味。

(中時)