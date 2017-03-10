揪團囉！兒童新樂園團購遊樂券最低5折起
台北市立兒童新樂園即日起至年底，推出團購遊樂券好康大放送，一次購買200張以上即享有折扣，買越多省越多，輕旅行最佳遊玩景點、公司企業最棒活動地點、學校社團最夯校外教學行程就在兒童新樂園。
團購遊樂券無使用期限，內含5小張遊樂設施券，每張可搭乘1次遊樂設施，另外加贈1張免費入園券，總價值最高180元。
北捷指出，遊樂券可自由選擇日期搭配使用，購買團購遊樂券200張以上未滿500張，每張售價110元；500張以上未滿3000張，可享每張售價100元特惠價；凡購買滿3000張以上，每張售價90元。
依照兒童新樂園現行票價，玩5項遊樂設施加上門票費用，一人最多花費180元，以曾經於園區內舉辦家庭活動日的企業為例，參加人數約5000人，總共須花費90萬元，如購買每張90元的團購遊樂券，現省45萬元，不須再另外購買電子票卡，憑券即可以相當於5折的超值優惠，暢遊兒童新樂園。
同時，北捷也歡迎旅行社、觀光飯店、航空公司等業者，只要購買500張以上，即享有5.5折超值價，方便結合行程規畫、住宿套票等促銷優惠，豐富旅遊行程。
另外，兒童新樂園也是學校畢業旅行、校外教學的優質首選，以日常各級學校入園人數來計算，每次入園人數約300人，須花費5萬多元，若購買每張110元團購遊樂券，總價約3萬元，現省超過2萬元，相當划算。
團購遊樂券須於預定取票日至少7天前辦理申購，自兒童新樂園網頁下載並填妥「兒童新樂園團購遊樂券購票申請單」，傳真至（02）28342442，接獲申請後2個工作日內，將另以傳真或是申請單位指定方式，發送付款通知單，取得付款通知單後，即可於預定取票日至兒童新樂園遊客服務中心現金付款。
北捷提醒，如未於預定取票日付款取票，將取消申請。
(中時)
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