環保署撤銷彰縣府處分 台化可復工

台化許可證展延訴願案結果今天出爐，環保署撤銷彰化縣政府撤銷許可證的行政裁決。針對台化是否可以復工，環保署官員表示，回到原點後，也就是台化的許可證正在申請中，原有的許可證仍有效，也就是說可以復工。

台化彰化廠3座汽電共生鍋爐向彰化縣環保局申請操作許可證展延許可未獲通過，台化去年10月向行政院環境保護署提出許可證遭撤銷的行政訴願，依法結果需在5個月內出爐。

環保署訴願委員會今天以臨時提案的方式討論此案，最後結論決定撤銷彰化縣政府撤銷許可證的行政裁決，交由彰化縣政府另作適法處分。另外，台化提出希望由環保署認定許可證部分則遭到駁回。

至於台化是否可以復工部分，環保署官員表示，由於撤銷彰化縣政府的行政裁決後，其回到原點，也就是展延許可申請中，此時原許可證即使已經到期，仍然有效。也就是說，撤銷彰化縣政府的行政裁決後，台化可以復工。1060310

(中央社)