傳聞3款藥品也有假 食藥署抽檢無山寨

降血脂藥「冠脂妥」爆發偽藥事件，隨後更傳出有3款藥疑也有假，食藥署今表示，已抽檢「力清之」、「維妥力」及「佳糖維」等共15件，藥品成分、含量均與原廠規格相符。

降血脂藥「冠脂妥」爆發偽藥事件，衛福部食藥署7日宣布將協調藥廠回收藥品，昨開放民眾換貨，食藥署今天表示，今天將完成3萬820盒出貨，到全台950家地區醫院、診所及藥局。

食藥署今天指出，原廠出貨的新品「冠脂妥」有「EXCHANGE」防偽印章，欲換藥的民眾可先打電話詢問醫療機構或藥局是否有新品，至取得藥品的醫療機構或就近藥局更換藥品，如新品還未到貨，可留下聯絡方式通知領取。

食藥署強調，民眾退換該藥品時，只要在效期內的藥品皆可退換，不限定批號，退換相同顆數藥品，另如過效期藥品則進行收回，不換新品。

食藥署呼籲，欲換藥的民眾應在3月18日前至醫療機構或藥局進行退換藥，有疑慮的民眾可打電話到藥廠專線（0809-081-133）協助回應更換藥品相關問題，民眾如有換藥問題亦可撥打食藥署諮詢專線（02-2787-8200）。

此外，對於先前傳出有偽藥的降血脂藥「力清之」、「維妥力」，以及降血糖藥「佳糖維」，食藥署表示，已抽檢15件送驗，其結果顯示成分、含量均與原廠規格相符。1060310

(中央社)